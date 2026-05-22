Disagio giovanile Valditara | Gli studenti avranno sedute gratuite dallo psicologo e abbiamo introdotto il docente tutor

Oggi a Pistoia, durante un evento pubblico in vista delle elezioni comunali, il Ministro dell'Istruzione ha parlato delle misure adottate per affrontare il disagio tra i giovani. Ha annunciato che gli studenti potranno usufruire di sedute gratuite con uno psicologo e che è stata introdotta la figura del docente tutor nelle scuole. Queste iniziative sono state presentate come interventi concreti per supportare il benessere degli studenti.

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