Disagio giovanile Valditara | Gli studenti avranno sedute gratuite dallo psicologo e abbiamo introdotto il docente tutor
Oggi a Pistoia, durante un evento pubblico in vista delle elezioni comunali, il Ministro dell'Istruzione ha parlato delle misure adottate per affrontare il disagio tra i giovani. Ha annunciato che gli studenti potranno usufruire di sedute gratuite con uno psicologo e che è stata introdotta la figura del docente tutor nelle scuole. Queste iniziative sono state presentate come interventi concreti per supportare il benessere degli studenti.
Oggi a Pistoia, a margine di un incontro pubblico in vista delle prossime elezioni comunali, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha affrontato un tema molto sentito dalle famiglie. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Sullo stesso argomento
Valditara: “Abbiamo dato risposte importanti”. Dal docente tutor alle sedute gratuite con lo psicologo, tutte le novità in arrivo per studenti e famiglieOggi a Pistoia, a margine di un incontro pubblico in vista delle prossime elezioni comunali, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe...
Lo psicologo a scuola come presidio d’ascolto e prevenzione per il disagio giovanileProblemi relazionali, bassa autostima, tono dell’umore e gestione della rabbia e dell'aggressività sono le problematiche più frequenti emerse dai...
Valditara: nuove misure per affrontare il disagio giovanile nelle scuole x.com
I giovani fragili potranno fare 5 sedute gratuite con lo psicologo. Valditara: precedenza ad alunni III media e biennio superiori, formeremo pure i docentiSul disagio giovanile abbiamo dato risposte importanti, innanzitutto abbiamo introdotto il docente tutor per la personalizzazione dei percorsi di formazione, per far sì che nessuno rimanga indietro e ... tecnicadellascuola.it
Contro il disagio giovanile Meritocrazia Italia insiste sulla necessità dello psicologo come figura stabile nelle scuole Il disagio giovanile, che si presenta sotto forme diverse e non facilmente catalogabili, è un fenomeno ormai conclamato e assume contorni di s facebook
Disagio giovanile, le nuove forme sono più silenziose: 1 su 5 pensa di non voler vivereLeggi su Sky TG24 l'articolo Disagio giovanile, le nuove forme sono più silenziose: 1 su 5 pensa di non voler vivere ... tg24.sky.it