Dimore storiche aperte nel Lazio | oltre 40 luoghi da visitare gratis il 24 maggio

Il 24 maggio si terrà la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, un appuntamento promosso dall'Associazione Dimore Storiche Italiane. In questa occasione, nel Lazio saranno aperti gratuitamente oltre 40 luoghi storici. Le dimore saranno accessibili al pubblico senza costi, offrendo l’opportunità di visitare edifici di interesse storico e architettonico. L’evento si svolge in tutta la regione, coinvolgendo diverse strutture che resteranno aperte per l’intera giornata.

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Roma, 22 maggio 2026 – Domenica 24 maggio ADSI Lazio celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’evento annuale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) per far conoscere il più grande museo diffuso del nostro Paese, attraverso l’apertura di centinaia di residenze in tutta Italia a migliaia di visitatori. Un’opportunità unica per scoprire beni culturali e luoghi di grande fascino, storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali. Nell’occasione ADSI Lazio aprirà ai visitatori oltre 40 dimore, con tour gratuiti di palazzi, ville e residenze private, consentendo al pubblico di scoprire spazi, storie e tradizioni di questi luoghi, grazie al supporto della rete dei Soci dell’Associazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Dimore storiche aperte il 24 maggio 2026: castelli, ville e palazzi gratis da visitare anche nel Lazio Giornata Nazionale delle Dimore Storiche: un’occasione unica per esplorare il patrimonio culturale italiano #adsi2026 #DimoreStoricheItaliane #adsi #ilpiugrandemuseodiffusoinitalia agendaviaggi.com/giornata-nazio… Photo courtesy of Antonella Lacchin p x.com Piemonte, domenica le Dimore storiche aperte gratis : ecco le 5 spettacolari nuove residenze da scoprire tra castelli, ville e palazziIl 24 maggio torna la Giornata Nazionale dell’ADSI con oltre 450 dimore storiche aperte gratuitamente in tutta Italia e 36 residenze visitabili in Piemonte. Tra le cinque new entry spiccano il neoclas ... torino.corriere.it Dimore storiche aperte il 24 maggio 2026: castelli, ville e palazzi gratis da visitare anche nel LazioIl più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte.Domenica 24 maggio 2026 torna la XVI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane ... funweek.it