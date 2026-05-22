Dimore storiche aperte in Veneto | anche Verona riscopre i suoi tesori nascosti del passato

Da veronasera.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Veneto si appresta a partecipare alla sedicesima edizione della Giornata Nazionale ADSI, che si terrà domenica 24 maggio 2026. In questa occasione, molte dimore storiche della regione saranno accessibili al pubblico, offrendo l’opportunità di visitare alcuni tra i più antichi e affascinanti edifici di epoca passata. Tra le città coinvolte, anche Verona si prepara a mostrare alcuni dei suoi tesori nascosti, portando alla luce aspetti meno conosciuti del suo patrimonio architettonico e culturale.

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Il Veneto si prepara ad aprire le porte del proprio patrimonio storico con la XVI edizione della Giornata Nazionale ADSI, in programma domenica 24 maggio 2026. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane, coinvolgerà quasi quaranta siti nella regione, tra ville, castelli. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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