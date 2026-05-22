Dimessa dal Pronto soccorso prof di 59 anni muore poco dopo

Una docente di 59 anni, dimessa dal pronto soccorso, è deceduta poco dopo. La professoressa di lettere del liceo scientifico Gobetti di Torino era stata trovata in condizioni di salute precarie e aveva ricevuto assistenza medica prima di lasciare l’ospedale. Dopo la dimissione, le sue condizioni sono peggiorate e si è verificato il decesso. Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato alla morte della donna. La famiglia ha già avviato una richiesta di approfondimento.

Dimessa dall’ospedale, è morta poco dopo a 59 anni. Ora andrà fatta chiarezza I familiari vogliono capire cosa è successo. Paola Valpreda, professoressa di lettere di 59 anni del liceo scientifico Gobetti di Torino, è stata trovata senza vita nel suo appartamento di via Luigi Cibrario, nel capoluogo piemontese, dove viveva sola. In base ai primi riscontri, poche ore prima del decesso la donna era stata dimessa dal pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria, dove si era recata in ambulanza dopo aver accusato problemi di salute. Dopo l’intervento dei carabinieri che hanno rinvenuto il corpo senza vita della 59enne, sulle cause della morte la pm di Torino Rossella Salvati ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia sul corpo, che verrà eseguita venerdì 22 maggio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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