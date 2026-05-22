Difesa organici a picco | Urgono 1000 assunzioni
Il coordinatore nazionale della Difesa Cisl Fp ha dichiarato che nelle strutture militari della Spezia sono necessarie circa mille nuove assunzioni. Insieme al rappresentante regionale, ha descritto una situazione di particolare difficoltà, evidenziando come gli organici siano ormai in crisi e non riescano a far fronte alle esigenze operative. La richiesta di nuove assunzioni si inserisce in un quadro di carenze di personale che coinvolge le strutture militari della zona.
"Alla Spezia serve un migliaio di nuove assunzioni". È un dato monstre, quello che il coordinatore nazionale Difesa Cisl Fp, Franco Volpi, assieme al coordinatore regionale Carlo Pietrelli, illustra per spiegare lo stato di sofferenza in cui si trovano le strutture militari nello Spezzino. In occasione della ‘Giornata del personale civile’ prevista oggi, lo stesso Volpi auspica che tale "momento importante per riconoscere l’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori della Difesa" sia anche l’occasione "per fare il punto sulle criticità ancora aperte e per definire obiettivi chiari, con risorse adeguate a sostenerli." "Da tempo chiediamo risposte concrete sul potenziamento degli organici a livello nazionale, previsti a 30. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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