Difesa organici a picco | Urgono 1000 assunzioni

Il coordinatore nazionale della Difesa Cisl Fp ha dichiarato che nelle strutture militari della Spezia sono necessarie circa mille nuove assunzioni. Insieme al rappresentante regionale, ha descritto una situazione di particolare difficoltà, evidenziando come gli organici siano ormai in crisi e non riescano a far fronte alle esigenze operative. La richiesta di nuove assunzioni si inserisce in un quadro di carenze di personale che coinvolge le strutture militari della zona.

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