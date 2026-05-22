Difesa del suolo e prevenzione | fondi regionali a Barasso e Luvinate dopo le gravi alluvioni

Dopo le recenti alluvioni che hanno colpito le zone di Barasso e Luvinate, sono stati destinati fondi regionali per interventi di difesa del suolo. Le risorse sono state assegnate per realizzare lavori di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. Le operazioni riguardano principalmente sistemi di contenimento delle acque e miglioramenti delle infrastrutture esistenti, con l’obiettivo di ridurre i danni causati da eventi meteorologici intensi. La Regione ha approvato gli interventi in risposta alle emergenze recenti.

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Barasso (Varese) – Nuovi interventi di difesa del suolo a Barasso e Luvinate grazie alle risorse stanziate da Regione Lombardia. Le due amministrazioni hanno ricevuto rispettivamente 310mila e 150mila euro su un totale di oltre 2 milioni destinati ai Comuni del Varesotto. A Barasso saranno realizzate opere a presidio della sicurezza e dell’incolumità dei residenti di via Campiglio, interessati nel 2024 da un grave evento alluvionale. Il Comune aveva predisposto lo scorso anno uno stanziamento di 30mila euro di risorse proprie per la realizzazione di un progetto definitivo con affidamento ad uno studio professionale di ingegneria idraulica e geologia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Difesa del suolo e prevenzione: fondi regionali a Barasso e Luvinate dopo le gravi alluvioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Difesa del suolo e prevenzione, l’appello dei geologi per il 2026(Adnkronos) – In occasione della Giornata della Terra 2026, focalizzata sul tema Our Power, Our Planet, l'attenzione si sposta dai richiami simbolici... Leggi anche: Alluvioni: "Stop consumo di suolo" Regione Lombardia ha stanziato 37,7 milioni di euro per realizzare 68 interventi di difesa del suolo e contrasto al dissesto idrogeologico in più di 60 Comuni, in tutte le province lombarde. Leggi di più nell’articolo di Lombardia Notizie reglomb.it/QoBQ50YYY x.com I nani stupidi che hanno costruito una fortezza sulla superficie. Aperto a suggerimenti sul design della difesa reddit Difesa del suolo, arrivano 8,8 milioni per avviare 15 cantieri in BergamascaLo stanziamento per contrastare il dissesto idrogeologico. Dalle vasche di laminazione ai pendii. Risposta alle segnalazioni dei territori. ecodibergamo.it Ecomondo, il CIC protagonista della difesa del suoloRoma, 8 nov. (askanews) – Il Consorzio Italiano Compostatori a Ecomondo 2019 protagonista della difesa del suolo. Con la forza di un’alleanza internazionale, recentemente ratificata a Bilbao con ... affaritaliani.it