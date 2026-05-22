Dietrofront | Giorgia Meloni non è furiosa per le pubblicità di Renzi nelle stazioni

Nessuna reazione di rabbia da parte del governo riguardo alla campagna pubblicitaria di Italia Viva nelle stazioni. La frase “Quando c’era lei i treni arrivavano in ritardo” non ha portato a richieste di chiarimenti o proteste ufficiali da parte della Presidenza del Consiglio o del Ministero dei Trasporti. La posizione ufficiale rimane immutata e non sono state adottate misure o dichiarazioni formali in merito. La vicenda si limita a queste affermazioni senza ulteriori sviluppi ufficiali o interventi da parte delle istituzioni coinvolte.

Giorgia Meloni non è «furiosa» per la campagna di Italia Viva nelle stazioni. Quel «Quando c’era lei i treni arrivavano in ritardo» non ha generato richieste di «spiegazioni» rivolte dalla Presidenza del Consigli o al Ministero dei Trasporti. A dirlo è la stessa premier in una lettera a La Stampa. Che ieri aveva raccontato in un retroscena a firma di Ilario Lombardo che Palazzo Chigi era andata all’attacco di Matteo Salvini e dei vertici delle Ferrovie dello Stato. Intanto però proprio Italia Viva denuncia una presunta censura da parte di Grandi Stazioni Retail. Che ha chiesto di cambiare una delle pubblicità. Ovvero proprio quella relativa ai treni. 🔗 Leggi su Open.online

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