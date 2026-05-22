Dieci chili di droga scoperti in un casolare | si indaga sul traffico di stupefacenti

Nel corso di un'operazione nelle campagne di Carovigno, i carabinieri hanno rinvenuto circa dieci chili di droga all’interno di un casolare abbandonato. L’intervento è stato condotto dalla stazione locale e dal Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e si stanno svolgendo indagini per chiarire la rete di traffico e il possibile collegamento con altre attività illecite nella zona.

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