Di Ruscio fa all-in su sanità e ambiente

Il candidato sindaco ha concluso la sua campagna elettorale un giorno prima del previsto, concentrandosi principalmente su due temi chiave: sanità e ambiente. Durante gli incontri pubblici e le dichiarazioni, ha sottolineato l’importanza di investire nel settore sanitario e di promuovere politiche per la tutela dell’ambiente. Le sue proposte si sono concentrate su miglioramenti strutturali e iniziative di sensibilizzazione, senza entrare in dettagli sui mezzi specifici da adottare.

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Il candidato sindaco Saturnino Di Ruscio ha chiuso con un giorno di anticipo la sua campagna elettorale e, riguardo i punti del suo programma elettorale, si concentra su sanità e ambiente. Sul primo tema, Di Ruscio pensa a una cittadella sanitaria per gli anziani, "con l’Inrca per la fase di cura, poliambulatori per una presa in carico completa dei pazienti, un centro per i malati di Alzheimer e un centro medico e ambulatoriale per i disturbi del comportamento alimentare". Sarà questo, per la lista civica Servire Fermo, il futuro dell’ ospedale Murri. "Se, come ci auguriamo – spiega Di Ruscio –, nel giro di pochi anni l’ospedale sarà trasferito a Campiglione, il Murri non dovrà restare un contenitore inutilizzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Di Ruscio fa all-in su sanità e ambiente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Forza Italia ritira i 500 emendamenti al bilancio regionale, compreso il condono. Restano quelli su sanità e ambiente Pnrr: ok digitale e sanità, ma frenano ambiente e infrastrutture? Domande chiave Quali settori rischiano di non rispettare i target europei entro il 2025? Come influirà il ritardo tecnologico sulla qualità della... Dal Fascicolo elettronico all’IA, il futuro della sanità è sempre più digitaleL’Italia continua a muoversi verso una sanità sempre più digitale. Il Fascicolo Sanitario Elettronico nella sua evoluzione più recente, la 2.0, rappresenta una pietra miliare di questa trasformazion ... tg24.sky.it Nuove regole sulla Sanità, opposizioni all'attacco: I cittadini rischiano un calvarioLe nuove regole su ricette, liste di attesa e ambiti di garanzia nel Lazio, in partenza dal primo febbraio, scatenano le critiche dell’opposizione. Tra i primi a scagliarsi contro il provvedimento è ... romatoday.it