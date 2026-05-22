Detour servizi di turismo sostenibile | finanziamenti fino a 25mila euro

È stata aperta una chiamata per presentare progetti collaborativi nel quadro del programma europeo Detour, che finanzia iniziative nel settore del turismo sostenibile e innovativo lungo itinerari culturali del Mediterraneo. Tra gli itinerari coinvolti, figura anche la Via Francigena in Italia. I finanziamenti disponibili possono arrivare fino a 25.000 euro, destinati a sostenere lo sviluppo di servizi e esperienze legate a questo tipo di turismo. La selezione riguarda proposte che coinvolgano più partner e siano rivolte a potenziare il settore lungo i percorsi culturali.

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È aperta la call per progetti collaborativi del programma europeo Detour, iniziativa dedicata allo sviluppo di servizi ed esperienze di turismo sostenibile e innovativo lungo alcuni importanti itinerari culturali del Mediterraneo, tra cui la Via Francigena in Italia. Il progetto, coordinato dal Comune di Fidenza, prevede per il contesto italiano la realizzazione di iniziative lungo il tratto della Via Francigena tra Pavia e Roma, con particolare attenzione al coinvolgimento delle Pmi turistiche. Le partnership selezionate potranno beneficiare di mini-finanziamenti compresi tra 15mila e 25mila euro, con finanziamento al 100% (lump sum), per lo sviluppo e l’implementazione dei progetti nel periodo settembre 2026 – maggio 2027. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Turismo, cammini del Mediterraneo: sovvenzioni fino a 25mila euroPubblicata la nuova call del progetto europeo DETOUR che mette a disposizione sovvenzioni a fondo perduto tra 15. Confartigianato, multe fino a 25mila euro per chi usa impropriamente il termine “artigiano”Dal 7 aprile costerà caro usare il termine “artigianato” e “artigianale”, per chi intende usarlo senza avere le specifiche caratteristiche previste... Turismo: tour guidati, orari estesi e un info point mobile. I nuovi serviziIl capoluogo pugliese corre sulla scia del turismo. Proprio in virtù di questo, negli scorsi giorni, sono stati potenziati i servizi di accoglienza turistica con un pacchetto di novità che, per la ... quotidianodipuglia.it Turismo, il tonfo di luglio: meno 40%. Pesano prezzi alti e cattivi serviziLa stagione della ripartenza si sta trasformando in un boomerang per il turismo pugliese: prezzi alle stelle e un calo sostanziale di arrivi e presenze. Ma la crisi - secondo alcuni- può stimolare ... quotidianodipuglia.it