Deposito costiero Gnl | L’abbandono di una scelta irrazionale che sia di lezione

Un gruppo di associazioni ambientaliste e di tutela del territorio ha diffuso un comunicato riguardante il deposito costiero GNL. Nel testo si critica una decisione ritenuta irrazionale e si invita a considerare questa scelta come un esempio da non ripetere. La nota è firmata da diverse organizzazioni che si occupano di ambiente, salute e sviluppo sostenibile nella zona di Brindisi. Nessuna ulteriore analisi o opinione viene espressa, si limita a riportare il contenuto del comunicato.

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