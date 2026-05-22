Deposito costiero Gnl | L’abbandono di una scelta irrazionale che sia di lezione
Un gruppo di associazioni ambientaliste e di tutela del territorio ha diffuso un comunicato riguardante il deposito costiero GNL. Nel testo si critica una decisione ritenuta irrazionale e si invita a considerare questa scelta come un esempio da non ripetere. La nota è firmata da diverse organizzazioni che si occupano di ambiente, salute e sviluppo sostenibile nella zona di Brindisi. Nessuna ulteriore analisi o opinione viene espressa, si limita a riportare il contenuto del comunicato.
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato a firma delle seguenti associazioni: Legambiente Brindisi, WWF Brindisi, Italia Nostra Brindisi, Forum Ambiente Salute e Sviluppo, No al Carbone, Associazione Remuri Brindisi, Medicina Democratica Puglia.Siamo a maggio 2026 e sono trascorsi oltre otto anni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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