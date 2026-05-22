Dentro le case da incubo di via Einaudi | muffa prese scoppiate e caldaie fuori uso

In via Einaudi, alcune abitazioni presentano problemi strutturali e di impianto. In una casa, le prese elettriche sono scoppiate, mentre in un altro appartamento, rimasto senza acqua calda dal 2 aprile, la caldaia è fuori uso. In quest’ultimo stabile vivono persone con disabilità. Le condizioni delle abitazioni sono state segnalate dopo le recenti piogge che hanno aggravato ulteriormente le criticità presenti. La situazione ha attirato l’attenzione di residenti e associazioni, che chiedono interventi immediati.

Le prese della corrente sono scoppiate in casa di Carmen. Nel primo appartamento, invece, all’ultimo nubifragio è andata anche peggio: dal 2 aprile sono rimasti senza acqua calda, la caldaia è fuori uso, e in quell’abitazione vivono persone con disabilità. Sono gli ormai famigerati alloggi di via. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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