Garlasco è al centro di un procedimento giudiziario che riguarda un omicidio avvenuto diversi anni fa. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se l’impronta lasciata sulla scena del crimine possa essere attribuita o meno a una persona già condannata per altri reati. La difesa ha chiesto che venga dimostrato che l’impronta non appartiene all’imputato, sostenendo la necessità di prove certe per escludere ogni coinvolgimento. La sentenza definitiva sarà decisa sulla base delle analisi tecniche e delle prove raccolte.

Pavia, 22 maggio 2026 – Garlasco è diventato il laboratorio più feroce della giustizia contemporanea: una scena del crimine dentro una villetta, e una seconda scena del crimine mediatica, che porta con sé il rischio di una condanna reputazionale in diretta, costruita mentre il processo non è ancora iniziato. Che Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva è un dato giudiziario. Proprio per questo la nuova indagine su Andrea Sempio impone un rigore ancora maggiore: non basta indicare un nuovo possibile colpevole prima di avere smontato, pezzo dopo pezzo, l’impianto accusatorio già sigillato dal giudicato. Da qui nasce il peso dell’impronta della scarpa, che l’appello bis che ha condannato Stasi ha identificato come l’impronta dell’assassino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Delitto di Garlasco: “Va dimostrato che l’impronta del killer non è di Stasi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DELITTO DI GARLASCO - ULTIME NOTIZIE - emergono novità sull'Impronta 33 dalla difesa

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Garlasco, Sempio e l’intercettazione sull’ora del delitto: spunta nuova impronta di Stasi

Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Sempio e l’intercettazione sull’ora del delitto. E spunta nuova impronta di StasiNelle carte della Procura di Pavia si respira la tensione fra ricerca della verità su un efferato crimine e l'illusione ottica in cui ognuno può...

Il delitto di #Garlasco: al Tg1 parla il padre di Andrea #Sempio: Mio figlio è innocente – dice – il giorno in cui è stata uccisa Chiara #Poggi era con me, poi è andato a Vigevano. #Tg1 Roberta Ferrari x.com

Delitto di Garlasco: Va dimostrato che l’impronta del killer non è di StasiPavia, 22 maggio 2026 – Garlasco è diventato il laboratorio più feroce della giustizia contemporanea: una scena del crimine dentro una villetta, e una seconda scena del crimine mediatica, che porta ... quotidiano.net

Garlasco, Dna del killer sulla cavigliera di Chiara. Doppia bici e fuga tra i campiIl delitto di Garlasco si conferma un enigma dalla risoluzione parecchio complicata. Dopo quasi 19 anni dal terribile delitto di Chiara Poggi si naviga ancora a vista nelle indagini. Alberto Stasi, l’ ... affaritaliani.it