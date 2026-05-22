Il 13 luglio 2022, Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, ha riferito di aver ricevuto una chiamata da Stefania Cappa, durante la quale le è stato proposto di partecipare come relatore a diversi convegni di alto livello organizzati dal Coni. La conversazione è avvenuta nel corso delle indagini legate al delitto di Garlasco, e De Rensis ha precisato i dettagli di questa proposta senza avanzare ipotesi o giudizi. La comunicazione si inserisce nel quadro delle testimonianze raccolte nel procedimento giudiziario.

Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, ha raccontato che il 13 luglio 2022 fu chiamato da Stefania Cappa che gli propose alcuni “prestigiosissimi convegni al Coni” al quale avrebbe dovuto partecipato come relatore. Il legale lo ha detto giovedì a Ore14 Sera, programma di Rai2 condotto da Milo Infante, in seguito alla denuncia presentata proprio dalla cugina di Chiara Poggi nei confronti dell’avvocato. La telefonata – che sarebbe arrivata il giorno stesso in cui De Rensis aveva ricevuto dal procuratore aggiunto Mario Venditti, e su mandato del Procuratore capo Fabio Napoleone, i cd con le intercettazioni della prima inchiesta su Andrea Sempio aperta il 23 dicembre 2026 e conclusa con archiviazione a marzo 2017 – sarebbe stata presa da una collega di studio del legale di Stasi e non ebbe seguito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, De Rensis: “Stefania Cappa mi propose prestigiosi convegni al Coni”

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Delitto di Garlasco, Stefania Cappa querela De Rensis lavvocato di Alberto Stasi

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