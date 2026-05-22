Delitto di Fregene il figlio di Stefania Camboni | Volevo andare subito dai carabinieri ma Giada ha esitato
Nella vicenda legata al delitto di Fregene, il processo vede coinvolta Giada Crescenzi, accusata di omicidio volontario della suocera Stefania Camboni. Durante l’interrogatorio, il figlio della vittima ha dichiarato di aver voluto denunciare subito l’accaduto ai carabinieri, ma ha riferito che Giada ha esitato. La testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini che hanno portato all’arresto e all’imputazione di Crescenzi. La donna è attualmente sotto processo per l’omicidio della donna, avvenuto nella zona costiera.
Giada Crescenzi è l'unica imputata nel processo per omicidio volontario della suocera Stefania Camboni. Ieri la deposizione del figlio della vittima in aula. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Delitti Italiani - Stefania Camboni: Sangue, un Coltello e un Telefono Che Non Mente
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