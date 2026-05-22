A distanza di trent'anni dalla notte magica di Roma, il capitano bianconero ricorda con emozione quella vittoria in Champions League contro l'Ajax. Attraverso un messaggio, l’ex giocatore ha condiviso i ricordi di una delle serate più importanti della sua carriera, sottolineando le emozioni che quella partita gli ha lasciato dentro. La foto che accompagna il commento immortala un momento significativo di quella notte indimenticabile, che rimarrà impressa nella memoria di tanti appassionati di calcio.

di Luca Fioretti Del Piero, il ricordo commovente dello storico capitano bianconero a trent’anni esatti dalla notte magica di Roma vissuta contro l’Ajax. Una ricorrenza leggendaria e indimenticabile scuote profondamente il cuore di tutto il popolo della Juventus. Esattamente trenta anni fa, sul prato dello Stadio Olimpico, la Vecchia Signora saliva meritatamente sul tetto d’Europa battendo l’Ajax ai calci di rigore. Tra i protagonisti assoluti di quella notte incredibile c’era un giovanissimo Alessandro Del Piero, calciatore destinato a diventare una bandiera immortale del club. Oggi, attraverso il proprio profilo ufficiale su Instagram, lo storico numero dieci ha voluto celebrare questo anniversario condividendo alcune foto d’epoca che hanno riacceso l’orgoglio e la passione dei sostenitori bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Del Piero ricorda il trionfo in Champions League: «Ci sono notti che porterò dentro per sempre» – FOTO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Del Piero: Da Infortunio Devastante a Leggenda - La Storia Che Ti Cambierà

Sullo stesso argomento

Leggi anche: La Lega Serie A ci ricorda che gli incompetenti sono sempre arroganti

Irlanda del Nord, il ct O’Neill: «Non ci sono più i Totti o i Del Piero quindi direi che la forza dell’Italia è il gruppo»Conceicao Juventus, addio possibile a giugno: un top club fa sul serio per il portoghese.

FATE UNA CHIAMATA A DEL PIERO x.com

Del Piero @ J Medical reddit

Del Piero fa sognare i tifosi della Juventus ricordando la Champions: Emozioni impossibili da spiegareEra il 22 maggio 1996 e a Roma, nella cornice dello Stadio Olimpico, la Juventus dopo un sofferto 1-1 nei tempi regolamentari vinceva la sua seconda Champions League battendo l'Ajax ai calci di rigore ... calciomercato.com

Del Piero alla Continassa: foto e autografi con i tifosi! Ecco perché la leggenda Juve è stata al JTC'Pinturicchio' in visita nelle aree del club, sui social si scatenano e sperano nel suo approdo in società: Con lui torna il sole ... tuttosport.com