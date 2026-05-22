Degustazioni laboratori e giochi della tradizione | sono 18 le Fattorie aperte nel Riminese

Da riminitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Imparare a conoscere il mondo dell’agricoltura e la storia del cibo attraverso l'esperienza diretta delle attività di produzione agroalimentare del nostro territorio. Torna con un doppio appuntamento, domenica 24 e domenica 31 maggio, “Fattorie aperte”, l'iniziativa che - giunta alla sua 28esima. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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