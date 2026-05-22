Degustazioni laboratori e giochi della tradizione | sono 18 le Fattorie aperte nel Riminese

Imparare a conoscere il mondo dell’agricoltura e la storia del cibo attraverso l'esperienza diretta delle attività di produzione agroalimentare del nostro territorio. Torna con un doppio appuntamento, domenica 24 e domenica 31 maggio, “Fattorie aperte”, l'iniziativa che - giunta alla sua 28esima. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DAL 1983 LA RASSEGNA STAMPA LOCALE di mirko mezzacasa. L'ORIGINALE

Sullo stesso argomento

“Fattorie Aperte in Campania”, il 9 maggio a Piana di Monte Verna tra convegno, laboratori e degustazioniIl Casertano torna protagonista con la diciassettesima edizione di “Fattorie Aperte in Campania”, l’appuntamento regionale dedicato alla...

Torna Fattorie aperte in Campania: laboratori e lezioni di dieta mediterraneaTrascorrere una giornata a contatto con la natura, far conoscere la vita rurale, e promuovere il consumo consapevole: sono questi gli obiettivi di...

Vino, ’Suber’ festival. Degustazioni, talk laboratori e spettacoliFa parte dei Borghi più belli d’Italia, un club di un certo prestigio. Vanta la Bandiera Arancione del Touring Club per la qualità turistico-ambientale, tra le stradine acciottolate del centro e la ... quotidiano.net

Lungo tutto lo Stivale ci sono attività come laboratori, giochi e degustazioni che avvicinano i piccoli al mondo delle apiOttobre è anche festa del miele. Da nord a sud, lungo tutto lo Stivale, un ricco e fitto calendario di eventi legati al miele e alle api. Le Città del Miele tornano ad animare borghi e territori ... quotidiano.net