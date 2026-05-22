Le preoccupazioni sulla situazione economica e sociale si intensificano, con il deficit e la questione energetica al centro del dibattito. Le autorità europee prevedono un 2026 difficile, ma rifiutano di concedere deroghe al Patto di Stabilità e Crescita, mantenendo ferme le regole vigenti. Sul fronte dell’immigrazione, non si è trovato un accordo tra gli stati membri. Nel frattempo, un esponente del settore finanziario ha commentato che l’introduzione dell’euro rappresentò un passo incerto.

Hai voglia a dibattere su quale futuro politico per l’Europa: fintanto che vince la logica del fanatico rispetto di regole contabili, non ci sarà alcuna evoluzione politica. E allora a quel punto tocca ai governi decidere che cosa fare: morire o sopravvivere negli interstizi che la globalizzazione apre. Meno male che qualcuno comincia ad aprire gli occhi e la bocca anche di fronte a platee finora sempre ossequiose. Sentite cos’ha detto ieri al Festival dell’Economia di Trento Fabrizio Palenzona, chairman di Prelios Group: «L’euro è stato un salto nel buio che ci è costato carissimo: avevamo l’ambizione di stare insieme agli altri ma non abbiamo avuto una classe politica idonea per garantire un passaggio che non ammazzasse l’Italia, come poi è avvenuto». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Deficit, energia, migranti. Il vero nemico si chiama Ue

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