De Rensis denunciato da Stefania Cappa | Quattro anni fa lei mi fece un’offerta

Un avvocato è stato denunciato da una donna che, tramite il suo legale, ha accusato l’avvocato di aver fatto parte di una campagna diffamatoria contro la sua famiglia. La donna ha dichiarato che quattro anni fa l’avvocato le avrebbe fatto un’offerta che non ha specificato ulteriormente. L’avvocato ha reagito alla denuncia affermando di voler chiarire la propria posizione e di essere estraneo alle accuse mosse contro di lui. La vicenda è ora oggetto di un procedimento legale.

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L’avvocato Antonio De Rensis replica a Stefania Cappa, che tramite il suo legale ha presentato una denuncia contro di lui accusandolo di essere tra i mandanti di una campagna denigratoria nei confronti della sua famiglia. “Adesso questa diventa una cosa fra me e la signora Stefania Cappa”, osserva il legale di Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, cugina di Stefania Cappa. Nella denuncia depositata dalla donna alla Procura di Milano figurano anche i nomi dell’ex maresciallo dei carabinieri di Garlasco Francesco Marchetto e dell’inviato del programma tv Le Iene Alessandro De Giuseppe. I reati ipotizzati sono diffamazione aggravata, associazione per delinquere finalizzata all’istigazione alla diffamazione e frode processuale-depistaggio. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - De Rensis denunciato da Stefania Cappa: “Quattro anni fa lei mi fece un’offerta” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco News: Nuove Intercettazioni di Stefania Cappa e le 50 Querele (o esposti) Sullo stesso argomento Garlasco, Stefania Cappa denuncia De Rensis per istigazione a delinquereLa cugina di Chiara Poggi, Stefania Cappa, ha presentato una denuncia nei confronti di Antonio De Rensis, uno dei difensori di Alberto Stasi. Garlasco, Stefania Cappa denuncia De Rensis, Di Giuseppe de Le Iene e Marchetto per associazione a delinquereStefania Cappa ha denunciato Antonio De Rensis, Alessandro Di Giuseppe e Francesco Marchetto per associazione a delinquere finalizzata... Stefania Cappa ha denunciato Antonio De Rensis, Alessandro De Giuseppe e Francesco Marchetto per istigazione a delinquere finalizzata alla diffamazione x.com Garlasco, Stefania Cappa denuncia Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, l'inviato de Le Iene, Alessandro Di Giuseppe, e l'ex maresciallo Marchetto reddit De Rensis denunciato da Stefania Cappa: Quattro anni fa lei mi fece un’offertaL'avvocato replica alla cugina di Chiara Poggi: Quando nessuno sapeva che difendevo Stasi, lei mi telefonò per farmi una proposta L’avvocato Antonio De Rensis replica a Stefania Cappa, che tramite i ... tpi.it Garlasco, Antonio De Rensis replica alle accuse di Stefania Cappa e svela cos'è successo il 13 luglio 2022La replica in Tv Antonio De Rensis alla denuncia presentata da Stefania Cappa: la rivelazione della telefonata ricevuta dalla cugina di Chiara Poggi ... virgilio.it