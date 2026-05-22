De Paola tuona | Il Milan ha fallito La Champions League era il minimo sindacale Ha ragione?

Il giornalista Paolo De Paola si è espresso in modo molto deciso nei confronti del Milan, affermando che la squadra ha fallito e che la partecipazione alla Champions League rappresentava il minimo obiettivo. Le sue parole sono state pronunciate ai microfoni di un'emittente radiofonica, dove ha criticato duramente la prestazione della formazione rossonera. La sua opinione si concentra sul fatto che, dopo aver raggiunto la massima competizione europea, il risultato ottenuto non sia stato all'altezza delle aspettative.

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Grazie alla vittoria contro il Genoa, il Milan si è avvicinato a una qualificazione in Champions che nelle ultime settimane rischiava addirittura di sfuggire. Le 5 sconfitte rimediate tra la 29ª e la 36ª giornata hanno costretto i rossoneri a giocarsi tutto nelle ultime partite. Tuttavia, in questo momento la squadra di Massimiliano Allegri ha il destino nelle proprie mani: con una vittoria contro il Cagliari il quarto posto diventerebbe finalmente realtà. In occasione dell'ultima giornata di campionato, il Diavolo potrà contare sul sostegno di un San Siro che va verso il tutto esaurito. Dall'altra parte, la formazione sarda arriva all'appuntamento con la salvezza già acquisita, ma con la voglia di regalarsi un' ultima gioia davanti ai 70. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - De Paola tuona: “Il Milan ha fallito. La Champions League era il minimo sindacale”. Ha ragione? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Paola Turci: “Potevo evitare di sposare Francesca Pascale, era un amore tossico. Ha ragione”Paola Turci ha deciso di rompere il silenzio sulla fine del matrimonio con Francesca Pascale. Con tutti i soldi spesi, arrivare in Champions è il minimo sindacaleCon tutti i soldi spesi, arrivare in Champions è il minimo sindacale Cesare – Caro Guido brutto pareggio del Napoli contro un modestissimo Parma. De Paola su Allegri: Festeggia, ma non ci vedo nulla da festeggiareNovanta minuti per riprendersi la Champions League. Il Milan arriva all’ultima giornata con il destino nelle proprie mani: l'analisi di De Paola ... milannews.it De Paola critica il Milan di Allegri: Con questa squadra arrivare in Champions è il minimo sindacaleIl giornalista Paolo De Paola ha detto la sua sulle squadre che si stanno giocando la qualificazione alla prossima Champions League ... milannews.it