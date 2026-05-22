De Minaur annulla tutto a Darderi | lo scambio sul match point è assurdo
Nel torneo ATP 500 di Amburgo, Alex de Minaur si è imposto su Luciano Darderi con un punteggio di 6-0 6-3. Alla fine del secondo set, durante il match point, i due hanno avuto uno scambio molto spettacolare che ha attirato l’attenzione del pubblico presente. De Minaur ha concluso la partita con una vittoria netta, eliminando il suo avversario dal torneo. L’incontro si è concluso con un momento di grande intensità nel finale.
Alex de Minaur elimina Luciano Darderi dall’ATP 500 di Amburgo con un netto 6-0 6-3, ma nel finale arriva anche uno scambio spettacolare sul match point che accende il pubblico. L’australiano domina nei momenti decisivi, annulla tantissime occasioni all’azzurro e chiude la sfida con la sua solita intensità da fondo campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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