De Minaur annulla tutto a Darderi | lo scambio sul match point è assurdo

Nel torneo ATP 500 di Amburgo, Alex de Minaur si è imposto su Luciano Darderi con un punteggio di 6-0 6-3. Alla fine del secondo set, durante il match point, i due hanno avuto uno scambio molto spettacolare che ha attirato l’attenzione del pubblico presente. De Minaur ha concluso la partita con una vittoria netta, eliminando il suo avversario dal torneo. L’incontro si è concluso con un momento di grande intensità nel finale.

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