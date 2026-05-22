Dazn Serie A a metà prezzo per la polizia | la convenzione esclusiva che fa discutere

È stata annunciata un'offerta speciale per il personale della Polizia di Stato, che può sottoscrivere un abbonamento alla Serie A a metà prezzo per tutto un anno. La promozione è valida esclusivamente per i membri delle forze di polizia e rappresenta un vantaggio economico rispetto alle tariffe standard. La notizia ha suscitato discussioni tra alcuni utenti e osservatori, che hanno evidenziato come questa convenzione sia limitata a una categoria specifica. La promozione è stata comunicata ufficialmente dall'azienda che gestisce il servizio.

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Un anno intero di abbonamento a metà prezzo. Un’offerta praticamente irripetibile, ma non per tutti: la tariffa speciale è riservata soltanto al personale della Polizia di Stato. Lo sconto è il frutto della convenzione che il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato ha sottoscritto con Dazn nelle scorse settimane. Si tratta di un ente pubblico che ha come scopo il perseguimento dell’assistenza sociale diretta e indiretta a favore del personale della pubblica sicurezza. Compito che si traduce in nobili missioni, come l’aiuto agli orfani degli agenti morti in servizio, ma anche iniziative più profane, come la stipula di contratti e convenzioni per la tutela, la cura e la serenità del nucleo familiare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dazn, Serie A a metà prezzo per la polizia: la convenzione esclusiva che fa discutere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Koopmeiners a metà prezzo: l’occasione fa gola in Serie ALewandowski, l’agente Pini Zahavi è atteso a breve in Italia: Juventus e Milan alla finestra, arrivano novità importanti sul suo futuro Mercato... Napoli, non arrivano buone notizie dalla Serie A: la classifica fa discutereSono stati aggiornati i valori di mercato della Serie A secondo ‘Transfermarkt’ ma i dati, in casa azzurra, fanno discutere. #Reggiana vs #Sampdoria Venduti 2700 tagliandi in prevendita, in arrivo 322 tifosi ospiti Diretta su DAZN e LaB Channel, radiocronaca su Radio Reggio (101.6 FM e app). Aggiornamenti LIVE su TuttoReggiana.com dalle 20:15. #ReggianaSa x.com Zeroli ha segnato un gol fantastico che ha portato la Juve Stabia alle semifinali dei playoff di Serie B. Modena 0:1 Juve Stabia. reddit Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o SkyChi trasmetterà tutte le partite della nuova stagione del campionato di Serie A e come fare per vederle. La Serie A 2025-26 è ancora un'esclusiva Dazn. sport.virgilio.it Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZNIl palinsesto delle gare trasmesse da Sky e DAZN, giornata per giornata: dove vedere le partite di Serie A in tv. goal.com