Davide Servedio è vicecampione europeo U15 di lotta greco-romana
Un giovane atleta di Bari si è distinto ai campionati europei under 15 di lotta greco-romana, che si sono svolti a Samokov, in Bulgaria. Ha ottenuto la medaglia d'argento, confermando il suo buon livello di competizione a livello continentale. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani provenienti da diversi paesi europei, che si sono sfidati in diverse categorie di peso. La prestazione del giovane rappresenta un risultato significativo nel percorso sportivo di questa disciplina.
Davide Servedio, giovane lottatore barese, ha conquistato la medaglia d'argento ai campionati europei under 15 di lotta greco-romana in corso a Samokov, in Bulgaria. Il diciassettenne ha chiuso un percorso di altissimo livello che lo ha portato fino alla finale per l'oro, dove si è fermato. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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