Davide Morace un architetto per riprogettare Venezia

Un architetto si candida alle prossime elezioni comunali di Venezia, sostenuto dal Movimento 5 Stelle e inserito nella coalizione di centro-sinistra con il candidato sindaco. La sua candidatura si inserisce nel contesto delle proposte per il futuro della città, con un focus sulla pianificazione urbana e sulla gestione del patrimonio storico. La presentazione ufficiale avviene in un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sui programmi o sulle motivazioni della scelta politica.

Davide Morace, un architetto per “riprogettare” il futuro di Venezia: si presenta con il Movimento 5 Stelle, nella coalizione di centro sinistra per il candidato Sindaco Andrea Martella. “Ho deciso di presentarmi come consigliere comunale per il Movimento Cinque Stelle a supporto della coalizione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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