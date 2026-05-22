A Ferrara si svolge la quarta edizione di Dance Expo, un evento dedicato alla danza che durerà tutto il weekend. Durante l’appuntamento sono previsti stage, gare e incontri con campioni del settore. La manifestazione ha già attirato oltre 5.000 persone, tra ballerini, famiglie, atleti, studenti e pubblico generale. La kermesse coinvolge anche le scuole di danza locali e ospita numerosi giovani talenti. La città si anima così di musica, movimento e entusiasmo legati al mondo della danza.

Per un intero weekend Ferrara parlerà la lingua della danza con la quarta edizione di Dance Expo, che domani e domenica si prepara ad accogliere oltre 5mila persone tra ballerini, famiglie, atleti, appassionati, pubblico, scuole e ospiti. Un popolo della danza che arriverà nei padiglioni di Ferrara Expo da tutta Italia e da diversi Paesi europei per partecipare a quella che oggi è considerata una manifestazione unica nel panorama nazionale: una grande fiera italiana interamente dedicata alla danza sportiva dilettantistica, capace di unire passione, spettacolo, formazione, socialità e aperta a tutti. L’entrata al pubblico è gratuita mentre a pagamento, sono gli stage. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Dance Expo’ a Ferrara. Stage, campioni, gare. E spazio ai giovani

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