Dall’universale al particolare metodo sempre valido per l’analisi di fenomeni complessi

L’ISTAT ha celebrato il suo centenario nelle ultime ore, con la presenza del Presidente della Repubblica. L’istituto, fondato cento anni fa, si occupa di raccogliere e analizzare dati statistici che riguardano vari aspetti della società e dell’economia nazionale. La cerimonia si è svolta nella sede centrale, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico. La ricorrenza ha rappresentato un momento per riflettere sulle attività svolte dall’ente nel corso di un secolo.

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