Dall’universale al particolare metodo sempre valido per l’analisi di fenomeni complessi
L’ISTAT ha celebrato il suo centenario nelle ultime ore, con la presenza del Presidente della Repubblica. L’istituto, fondato cento anni fa, si occupa di raccogliere e analizzare dati statistici che riguardano vari aspetti della società e dell’economia nazionale. La cerimonia si è svolta nella sede centrale, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico. La ricorrenza ha rappresentato un momento per riflettere sulle attività svolte dall’ente nel corso di un secolo.
Grande successo per “Gioielli e Vino in Bellezza”, l’evento firmato Ileana della Corte ospitato nella boutique di via Calabritto in occasione di Wine &. Al via a Napoli Tennis & Friends Campania: tre giorni di prevenzione gratuita tra sport, salute, solidarietà e divertimento Rai 2: Bova, D’Alessio, De Luca, Sossai e il fratello di Sal tra gli ospiti di mezzanotte a Paradise, lo show di Vicedomini Sanità 4.0, Algoritmi in radiologia: carichi di lavoro ridotti dell’80% L’ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica, nelle scorse ore ha festeggiato il centesimo anniversario della sua fondazione, presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattatella. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Manuale di scrittura creativa. Presentazione
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