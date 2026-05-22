Dall’universale al particolare metodo sempre valido per l’analisi di fenomeni complessi

Da ildenaro.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ISTAT ha celebrato il suo centenario nelle ultime ore, con la presenza del Presidente della Repubblica. L’istituto, fondato cento anni fa, si occupa di raccogliere e analizzare dati statistici che riguardano vari aspetti della società e dell’economia nazionale. La cerimonia si è svolta nella sede centrale, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico. La ricorrenza ha rappresentato un momento per riflettere sulle attività svolte dall’ente nel corso di un secolo.

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