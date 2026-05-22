Il direttore generale di Ducati Corse ha dichiarato che, sebbene la Formula 1 possa offrire spunti di crescita, la MotoGP si distingue per il suo spettacolo. Ha anche parlato dell'emozione suscitata dalle imprese di Bagnaia, descrivendole come momenti di grande impatto. La discussione si concentra sulle differenze tra i due campionati e sull’effetto che i protagonisti delle moto possono avere sul pubblico. Nessuna menzione è stata fatta su altri aspetti o dettagli specifici delle competizioni.

Gigi Dall’Igna mattatore sul palco che è stato di Bruce Springsteen e Charles Aznavour. Allo Smeraldo di Milano, da quasi 15 anni diventato Eataly, il direttore generale di Ducati Corse ha dialogato di MotoGP con l’amministratore del gruppo Eataly, Andrea Cipolloni, suo sponsor e appassionato rivalatosi espertissimo. E anche a suo modo incalzante con le domande. Così da stimolare tutta una serie di riflessioni e anche qualche bella rivelazione. Dall’Igna ha parlato dell’evoluzione della figura del pilota. Di come i ragazzi sono cambiati in tutti questi annida cui lui è nel Mondiale. “Sono più educati, più sani. Sono persone normali. Non sono dei supereroi, né delle superstar, ed è veramente piacevole lavorare con loro”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dall’Igna: "La Formula 1 ci darà ispirazione per crescere. Ma la MotoGP è più spettacolare"

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