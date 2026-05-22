Dalle consegne in carcere ai resi Vinted | così le edicole di Monza e della Brianza resistono e si trasformano
Nelle prime ore del mattino, le edicole di Monza e della Brianza si preparano ad affrontare una giornata fatta di sfide e trasformazioni. Tra consegne in carcere e resi di prodotti online, i giornalai si trovano a dover trovare soluzioni per mantenere in piedi le loro attività. La routine quotidiana inizia spesso molto prima dell’alba, con l’apertura delle saracinesche e la gestione di servizi diversi rispetto al passato. Un’attività che si adatta alle mutate esigenze del mercato e della clientela.
Ogni mattina, in Brianza, c’è qualcuno che alle cinque e mezza alza una serranda sapendo che dovrà inventarsi qualcosa di nuovo per arrivare a sera. E lo fa. Sono gli edicolanti. Una volta bastavano i giornali. Bastava il rituale dell’alba, il quotidiano piegato sotto braccio, il cliente. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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