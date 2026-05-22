Dalla tragedia greca allo splatter | la microrassegna ‘Ipercinetico’ anima la decima edizione di ‘Bonsai’

Da ferraratoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La decima edizione di ‘Bonsai’ si apre con la microrassegna ‘Ipercinetico’, che si svolge presso il teatro di Ferrara. Nei giorni di sabato 23 e domenica 24 si tengono tre spettacoli messi in scena dal Collettivo Cinetico. Gli spettacoli combinano elementi di tragedia greca e horror, mescolando riferimenti alla cultura classica, miti e narrazioni futuriste. La rassegna si svolge nell’ambito di un evento più ampio e si tiene presso la sede di Ferrara Off Teatro, situata in viale Alfonso I d’Este.

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Sabato 23 e domenica 24 tre spettacoli deflagranti a cura di Collettivo Cinetico, nei quali convivono tragedia greca e horror, cultura classica, mito e narrazioni futuribili: si chiama ‘Ipercinetico’ la microrassegna ospitata da Ferrara Off Teatro (viale Alfonso I d’Este 13) nell’ambito della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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