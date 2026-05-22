Dalla tragedia greca allo splatter | la microrassegna ‘Ipercinetico’ anima la decima edizione di ‘Bonsai’

La decima edizione di ‘Bonsai’ si apre con la microrassegna ‘Ipercinetico’, che si svolge presso il teatro di Ferrara. Nei giorni di sabato 23 e domenica 24 si tengono tre spettacoli messi in scena dal Collettivo Cinetico. Gli spettacoli combinano elementi di tragedia greca e horror, mescolando riferimenti alla cultura classica, miti e narrazioni futuriste. La rassegna si svolge nell’ambito di un evento più ampio e si tiene presso la sede di Ferrara Off Teatro, situata in viale Alfonso I d’Este.

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