Alfonsa ’la comandante’. "Così la chiamavo per il suo carattere forte, che però si mescolava alla sua gentilezza e all’amore sconfinato per le sorelle". Alfonsa Curiale è la settantacinquenne travolta e uccisa martedì sera mentre attraversava sulle strisce pedonali insieme alla sorella minore Filomena, settantenne, che è rimasta ferita e ora è ricoverata al Niguarda. "Sorelle molto unite. Per noi erano di casa", racconta Raffaella Barbati, presidente dell’associazione Progetto Accoglienza odv che mette a disposizione stanze per i familiari di malati che da altre città raggiungono Milano per curarsi. Alfonsa e Filomena, originarie di Joppolo Giancaxio (Agrigento), martedì sera stavano rientrando nell’alloggio di via Carnia dopo essere andate a trovare la sorella V. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalla Sicilia al San Raffaele: "Stava tornando dall’ospedale. La chiamavo ’la comandante’"

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