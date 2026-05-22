A Lucca è stato avviato un progetto che offre supporto ai migranti attraverso diverse attività. Si occupa di assistenza scolastica e fornisce orientamento per l’ingresso nel mondo del lavoro. L'iniziativa coinvolge vari soggetti e mira a favorire l'integrazione di chi si trova in Italia da poco tempo. Le attività sono rivolte sia ai giovani che agli adulti, con l’obiettivo di accompagnarli passo dopo passo nel percorso di inserimento sociale e professionale.

LUCCA – Un progetto dedicato al supporto e all’inclusione dei migranti, con attività che spaziano dall’aiuto scolastico all’orientamento al lavoro. È l’iniziativa Al fianco di chi migra promossa da Confcooperative Toscana nell’ambito del Servizio Civile Regionale della Toscana. Nel territorio lucchese sarà disponibile una postazione a Bagni di Lucca, con candidature aperte fino al 10 giugno alle 12. L’obiettivo del progetto è offrire ai giovani un’esperienza concreta all’interno di servizi educativi, assistenziali e sociali rivolti alle persone migranti. Chi parteciperà potrà affiancare le attività di supporto per l’accesso ai servizi sanitari, legali e amministrativi, ma anche collaborare nelle iniziative scolastiche e di doposcuola dedicate ai minori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dalla scuola all’orientamento al lavoro: a Lucca un progetto per affiancare i migranti

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