Dalla Cichero al mito | la storia di Bisagno il partigiano cattolico che impose il codice morale della Resistenza
Domenica 24 maggio a Rovegno si svolgerà una cerimonia per ricordare Aldo Gastaldi, conosciuto come “Bisagno”. Medaglia d’oro al Valor Militare, ha ricoperto il ruolo di comandante della Divisione Cichero durante la Resistenza. La commemorazione coinvolgerà la città di Genova e le comunità della Val Trebbia, che si riuniranno per ricordare la figura storica legata alla lotta partigiana. L’evento si terrà in un contesto di celebrazione e memoria collettiva.
Domenica 24 maggio, a Rovegno, la città di Genova e le comunità della Val Trebbia si riuniranno per commemorare Aldo Gastaldi, il comandante “Bisagno”, medaglia d’oro al Valor Militare e guida della Divisione Cichero. L’evento, curato dal Comitato permanente della Resistenza della provincia di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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