Dalla Cichero al mito | la storia di Bisagno il partigiano cattolico che impose il codice morale della Resistenza

Domenica 24 maggio a Rovegno si svolgerà una cerimonia per ricordare Aldo Gastaldi, conosciuto come “Bisagno”. Medaglia d’oro al Valor Militare, ha ricoperto il ruolo di comandante della Divisione Cichero durante la Resistenza. La commemorazione coinvolgerà la città di Genova e le comunità della Val Trebbia, che si riuniranno per ricordare la figura storica legata alla lotta partigiana. L’evento si terrà in un contesto di celebrazione e memoria collettiva.

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