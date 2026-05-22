Dalla cavalleria al cielo | l’eroica ascesa del principe Fulco Ruffo

Il principe Fulco Ruffo, originario di un'epoca di cavalleria, ha successivamente contribuito alla nascita dell'aviazione. Ha iniziato la sua carriera come ufficiale di cavalleria prima di dedicarsi ai voli e alle imprese aeronautiche. Sul suo aereo ha scelto un teschio nero come simbolo distintivo, una scelta che ha suscitato curiosità. La sua storia collega la tradizione militare con l'avventura nel cielo, segnando un passaggio tra due epoche diverse.

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