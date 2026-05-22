Dalla cavalleria al cielo | l’eroica ascesa del principe Fulco Ruffo
Il principe Fulco Ruffo, originario di un'epoca di cavalleria, ha successivamente contribuito alla nascita dell'aviazione. Ha iniziato la sua carriera come ufficiale di cavalleria prima di dedicarsi ai voli e alle imprese aeronautiche. Sul suo aereo ha scelto un teschio nero come simbolo distintivo, una scelta che ha suscitato curiosità. La sua storia collega la tradizione militare con l'avventura nel cielo, segnando un passaggio tra due epoche diverse.
? Punti chiave Come ha trasformato un ufficiale di cavalleria il destino dell'aviazione?. Perché scelse un teschio nero come simbolo sul suo aereo?. Quante vittorie reali gli riconobbe la commissione militare dopo la guerra?. Perché la sua figura storica è stata oscurata per decenni?.? In Breve Ruffo ottenne 20 vittorie ufficiali secondo il rapporto della commissione Bongiovanni del 1919.. Il pilota volò con Francesco Baracca durante la celebre battaglia nel cielo di Udine.. L'ultimo volo con danni al serbatoio avvenne il 20 ottobre 1918 sulle trincee austriache.. Il nobile divenne Senatore del Regno d'Italia dopo aver lasciato l'esercito nel 1925. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Multi SubThey Called Him a Sick Cat. Then He Shattered a Boulder.
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