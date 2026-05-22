Dal Leo Club strumenti musicali ai detenuti di Petrusa | La musica può diventare una strada di riscatto
Nel carcere di Petrusa, situato nella zona di Agrigento, sono stati consegnati due strumenti musicali, una chitarra classica e una tastiera, grazie al sostegno del Leo Club. L’obiettivo è offrire ai detenuti occasioni di crescita personale, espressione e reinserimento sociale attraverso la musica. La donazione si inserisce in un progetto che mira a favorire percorsi di riscatto e a stimolare l’interesse per le attività culturali all’interno dell’istituto penitenziario.
Due chitarre classiche e una tastiera per promuovere percorsi di crescita, espressione e reinserimento sociale all’interno della casa circondariale Pasquale Di Lorenzo in contrada Petrusa ad Agrigento. È l’iniziativa promossa dal Leo Club Agrigento Host presieduto da Turi Lo Sardo che ha donato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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