La Cedrata Tassoni, storica bevanda originaria del Garda, sta vivendo una fase di rinnovamento che la porta a essere presente anche nelle città del sud Italia, come Napoli. Recentemente, sono stati sollevati commenti riguardo al colore della cedrata, che richiama i simboli di San Gennaro, una figura centrale nella tradizione napoletana. La diffusione del prodotto nei bar napoletani segna un cambiamento nelle abitudini di consumo, portando un classico del Nord Italia nei locali del sud.

? Punti chiave Perché il colore della cedrata richiama i simboli di San Gennaro?. Come può un prodotto del Garda diventare protagonista nei bar napoletani?. Cosa nasconde il segreto della buccia di cedro nel processo produttivo?. Chi ha trasformato lo storico jingle di Mina in una strategia moderna?.? In Breve Fondazione della spezieria nel 1793 e passaggio alla denominazione Cedrata Tassoni nel 1884.. Mastro erborista Graziano Perugini utilizza bucce di cedro Diamante della Riviera dei Cedri.. Nuova linea Zero e prodotti per mixology mirano al mercato dei mocktail.. Evento celebrativo a Napoli presso il rooftop delle Gallerie d’Italia di Intesa San Paolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal Garda a Napoli: il nuovo volto della storica Cedrata Tassoni

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