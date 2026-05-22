ATM compie 95 anni e festeggia il suo ruolo nel tempo, evidenziando come abbia contribuito a muovere la città. Dalle prime linee di tram agli autobus elettrici più recenti, l’azienda ha attraversato vari momenti di sviluppo. La celebrazione si focalizza sulla lunga storia di trasporti pubblici a Milano, ricordando i diversi mezzi utilizzati e le innovazioni introdotte nel corso degli anni. L’attenzione è rivolta principalmente al rapporto tra l’azienda e il mutamento della mobilità urbana.

AGI - Atm celebra i suoi 95 anni con un racconto che mette al centro non solo la storia, ma soprattutto la capacità di accompagnare Milano nel suo cambiamento. Dai primi tram agli e-bus, dalle metropolitane automatiche al Piano Full Electric, il percorso dell'Azienda - si legge in una nota - è la testimonianza di una mobilità in costante evoluzione, al servizio della città e delle persone. In occasione dell'anniversario, Atm presenta una fotogallery, un video celebrativo e documenti originali dell'Archivio Storico, raccolti in una pagina speciale. Tra questi, il comunicato di apertura della M1 e una fotografia inedita del deposito Ticinese dopo un bombardamento. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dai tram agli e?bus: i 95 anni di ATM raccontano l’evoluzione di Milano

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