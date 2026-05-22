Dai controlli aerei piovono denunce e sequestri | tra detenzione di prodotti fitosanitari e alimenti non conformi

Nel pomeriggio di giovedì 21, i carabinieri di Portomaggiore hanno eseguito controlli straordinari che hanno portato a numerose denunce e sequestri. Durante le operazioni sono stati sequestrati prodotti fitosanitari e alimenti non conformi alle norme di sicurezza. Due esercizi commerciali sono stati sanzionati per irregolarità legate all'igiene, alla tracciabilità degli alimenti e alla sicurezza sul posto di lavoro. I controlli si sono concentrati su più aspetti legati alla tutela dei consumatori e alla conformità delle attività commerciali.

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