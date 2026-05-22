Dai banchi di scuola alle case dei fragili | i missionari scendono in strada per una settimana di incontri

Da forlitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 24 al 31 maggio, la comunità di Santa Maria Nuova di Bertinoro accoglierà una settimana dedicata all’animazione missionaria, organizzata dal Servizio di pastorale giovanile e vocazionale della Congregazione dei missionari del preziosissimo sangue. L’evento prevede incontri e attività che coinvolgono sia i giovani studenti che le persone più vulnerabili del territorio. Durante questa settimana, i missionari saranno presenti nelle scuole e nelle case di chi ha bisogno di assistenza, portando avanti il loro impegno sul territorio locale.

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Dal 24 al 31 maggio, la comunità parrocchiale di Santa Maria Nuova di Bertinoro ospiterà la settimana di animazione missionaria, promossa dal Servizio di pastorale giovanile e vocazionale della Congregazione dei missionari del preziosissimo sangue. L’iniziativa coinvolgerà non solo la vita. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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