Dai banchi di scuola alle case dei fragili | i missionari scendono in strada per una settimana di incontri
Dal 24 al 31 maggio, la comunità di Santa Maria Nuova di Bertinoro accoglierà una settimana dedicata all’animazione missionaria, organizzata dal Servizio di pastorale giovanile e vocazionale della Congregazione dei missionari del preziosissimo sangue. L’evento prevede incontri e attività che coinvolgono sia i giovani studenti che le persone più vulnerabili del territorio. Durante questa settimana, i missionari saranno presenti nelle scuole e nelle case di chi ha bisogno di assistenza, portando avanti il loro impegno sul territorio locale.
Dal 24 al 31 maggio, la comunità parrocchiale di Santa Maria Nuova di Bertinoro ospiterà la settimana di animazione missionaria, promossa dal Servizio di pastorale giovanile e vocazionale della Congregazione dei missionari del preziosissimo sangue. L’iniziativa coinvolgerà non solo la vita. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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