Dacia Duster e Bigster si rinnovano con il nuovo Hybrid-Gpl 150 4×4 automatico

Dacia ha presentato un aggiornamento per i modelli Duster e Bigster, introducendo una nuova motorizzazione chiamata Hybrid-G 150 4×4 Automatico. Questo sistema utilizza una tecnologia mild-hybrid a 48V, può funzionare sia a benzina che a GPL e dispone di una trazione integrale elettrica. La modifica interessa entrambi i modelli, offrendo nuove opzioni di motorizzazione per chi cerca versatilità e sostenibilità. La casa automobilistica ha comunicato questa novità senza specificare dettagli sui tempi di disponibilità o sui prezzi.

ROMA (ITALPRESS) – Dacia introduce su Duster e Bigster la nuova motorizzazione Hybrid-G 150 4×4 Automatico, un sistema che combina tecnologia mild-hybrid a 48V, alimentazione bifuel benzina-GPL e trazione integrale elettrica. L’obiettivo è unire efficienza nei consumi, riduzione delle emissioni e capacità di utilizzo anche su percorsi misti e fuoristrada, mantenendo l’impostazione pratica e robusta tipica del modello. Il sistema abbina un motore termico 1.2 con supporto elettrificato e un’unità elettrica posteriore dedicata alla trazione integrale. La gestione della coppia è completamente elettronica e non prevede collegamenti meccanici tra gli assi, con intervento immediato del retrotreno in caso di perdita di aderenza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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