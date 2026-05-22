Da Togliatti ai Mondiali di calcio

Nella città russa, un attaccante capoverdiano si sta facendo notare tra gli oltre mille calciatori che partecipano ai Mondiali di calcio. La sua presenza rappresenta un esempio tra le tante storie di giocatori provenienti da diverse parti del mondo, tutti impegnati in questa competizione internazionale. La sua squadra ha disputato diverse partite, attirando l'attenzione degli appassionati e dei media locali. La partecipazione di atleti stranieri in questa manifestazione coinvolge numerosi campionati e realtà calcistiche.

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