Da Togliatti ai Mondiali di calcio
Nella città russa, un attaccante capoverdiano si sta facendo notare tra gli oltre mille calciatori che partecipano ai Mondiali di calcio. La sua presenza rappresenta un esempio tra le tante storie di giocatori provenienti da diverse parti del mondo, tutti impegnati in questa competizione internazionale. La sua squadra ha disputato diverse partite, attirando l'attenzione degli appassionati e dei media locali. La partecipazione di atleti stranieri in questa manifestazione coinvolge numerosi campionati e realtà calcistiche.
Nella città russa gioca l'attaccante capoverdiano che è uno degli oltre mille calciatori che andranno ai Mondiali: un po’ di storie insolite, compresa la sua Mancano tre settimane all’inizio dei Mondiali maschili di calcio in Messico, Canada e Stati Uniti, e diverse nazionali tra le 48 qualificate hanno già presentato la lista dei calciatori convocati per il torneo. Alcune, però, non dispongono di un bacino di scelta così ampio o competitivo e hanno dovuto ingegnarsi un po’ più di altre. Può quindi capitare che all’evento più importante e atteso del calcio mondiale partecipino calciatori di squadre e campionati sconosciuti ai più, o che arrivino ai Mondiali con un percorso sportivo atipico. 🔗 Leggi su Ilpost.it
La storia del MONDIALE di calcio 1950
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