Da quattro secoli pensiamo al dodo nel modo sbagliato

Da oltre quattro secoli, l’immagine del dodo è stata influenzata da descrizioni fantasiose e rappresentazioni artistiche che lo hanno raffigurato in modo caricaturale. Questi resoconti e illustrazioni hanno contribuito a creare un’immagine distorta di questo uccello, rendendolo un simbolo di estinzione e di storie inventate. La realtà scientifica del dodo, tuttavia, si basa su esemplari conservati e studi recenti, che hanno fornito informazioni diverse da quelle trasmesse nel passato.

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