Da quattro secoli pensiamo al dodo nel modo sbagliato

Da ilpost.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oltre quattro secoli, l’immagine del dodo è stata influenzata da descrizioni fantasiose e rappresentazioni artistiche che lo hanno raffigurato in modo caricaturale. Questi resoconti e illustrazioni hanno contribuito a creare un’immagine distorta di questo uccello, rendendolo un simbolo di estinzione e di storie inventate. La realtà scientifica del dodo, tuttavia, si basa su esemplari conservati e studi recenti, che hanno fornito informazioni diverse da quelle trasmesse nel passato.

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Descrizioni fantasiose di chi li osservò e illustrazioni artistiche caricaturali hanno falsato anche i resoconti scientifici, che non gli hanno reso giustizia per molto tempo C’è una rappresentazione che più di altre ha contribuito negli ultimi quattro secoli a costruire l’immagine collettiva del dodo, l’uccello dell’isola di Mauritius che si estinse nella seconda metà del Seicento. È un quadro dipinto nel 1626 dal pittore fiammingo Roelant Savery e mostra un animale tozzo, quasi sferico, con zampe corte e un’andatura apparentemente pesante e incerta. L’idea che abbiamo più o meno tutti del dodo: un uccello un po’ stupido e incapace di adattarsi e che per questo si estinse in poco tempo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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