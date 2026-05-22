Da quattro secoli pensiamo ai dodo nel modo sbagliato

Da ilpost.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per oltre quattro secoli, le immagini e le descrizioni dei dodo sono state influenzate da rappresentazioni fantasiose e caricature artistiche. Questi elementi hanno contribuito a creare un’immagine distorta di questo uccello ormai estinto, impedendo una comprensione accurata della sua reale apparenza e del suo comportamento. Le fonti storiche sono spesso contraddittorie e poco precise, e la percezione comune del dodo si è formata più su interpretazioni immaginarie che su dati scientifici concreti.

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Descrizioni fantasiose di chi li osservò e illustrazioni artistiche caricaturali hanno falsato anche i resoconti scientifici, che non gli hanno reso giustizia per molto tempo C’è una rappresentazione che più di altre ha contribuito negli ultimi quattro secoli a costruire l’immagine collettiva del dodo, l’uccello dell’isola di Mauritius che si estinse nella seconda metà del Seicento. È un quadro dipinto nel 1626 dal pittore fiammingo Roelant Savery e mostra un animale tozzo, quasi sferico, con zampe corte e un’andatura apparentemente pesante e incerta. L’idea che abbiamo più o meno tutti del dodo: un uccello un po’ stupido e incapace di adattarsi e che per questo si estinse in poco tempo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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