Da Parigi alla Grecia per l’ultimo addio tutto quello che sappiamo su Emily in Paris 6 | la stagione finale

Lunedì, un video pubblicato sulla piattaforma di streaming ha mostrato l'inizio delle riprese di una sesta stagione di una serie televisiva, definita come l'ultimo ciclo della produzione. La protagonista principale, in una clip, ha annunciato ufficialmente che le riprese si svolgono tra Parigi e la Grecia. La stagione conclusiva seguirà le vicende dei personaggi principali, con ambientazioni diverse rispetto alle stagioni precedenti. L'articolo su questa produzione è stato pubblicato da un magazine di attualità e intrattenimento.

Lily Collins, in un video di Netflix, ha annunciato l’inizio delle riprese della di Emily in Paris 6, l’ultima stagione, Lily Collins ha annunciato l’ultima attesissima stagione di Emily in Paris. Dopo stagioni di amori, moda, viaggi e colpi di scena, l’amata serie tv di Netflix si prepara al gran finale. L’attrice Lily Collins ha lanciato la notizia che moltissimi fan stavano aspettando: la sesta e ultima stagione di Emily in Paris sta per arrivare. Emily Cooper sembrerebbe pronta a una nuova trasferta, questa volta in Grecia, dopo il tempo trascorso a Parigi e in Italia. L’attrice è apparsa nel filmato promozionale e, con grande entusiasmo, ha confermato che le riprese sono partite e che il gran finale sarà davvero indimenticabile. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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