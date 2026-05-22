Da immigrata a sindaca | i 25 anni italiani di Sindi Manushi Pieve di Cadore è la mia casa

In occasione dei 25 anni dal suo arrivo in Italia, una donna che ha lasciato l’Albania nel 2001 ha condiviso sui social un messaggio personale e politico. La sindaca di un comune alpino ha raccontato come quella data abbia rappresentato un punto di svolta nella sua vita, trasformando il suo percorso di immigrazione in una carriera pubblica. La figura ha sottolineato il legame con il territorio e il suo ruolo attuale come rappresentante istituzionale locale.

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