Da immigrata a sindaca | i 25 anni italiani di Sindi Manushi Pieve di Cadore è la mia casa
In occasione dei 25 anni dal suo arrivo in Italia, una donna che ha lasciato l’Albania nel 2001 ha condiviso sui social un messaggio personale e politico. La sindaca di un comune alpino ha raccontato come quella data abbia rappresentato un punto di svolta nella sua vita, trasformando il suo percorso di immigrazione in una carriera pubblica. La figura ha sottolineato il legame con il territorio e il suo ruolo attuale come rappresentante istituzionale locale.
Un racconto personale che diventa anche riflessione politica e sociale. La sindaca di Pieve di Cadore, Sindi Manushi, ha affidato ai social un lungo messaggio in occasione dei 25 anni dal suo arrivo in Italia dall’Albania, ricordando il 20 maggio 2001 come la data che ha cambiato la sua vita. “Esattamente 25 anni fa giungevo dall’Albania in Italia. O, meglio, a Pieve”, scrive la prima cittadina, spiegando di non aver mai voluto “calcare o cavalcare” il tema della “prima sindaca albanese”, preferendo concentrarsi sui temi pubblici e amministrativi. Stavolta, però, ha scelto di fare un’eccezione perché, sottolinea, “25 anni sono tanti ma per alcuni non abbastanza per esser definiti italiani”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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