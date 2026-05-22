Cvc e Gbl lanciano opa su Recordati da 10,7 miliardi

Cvc Fund IX e Groupe Bruxelles Lambert hanno annunciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria su tutte le azioni ordinarie di Recordati, con l’obiettivo di procedere al delisting. L’operazione coinvolge un investimento complessivo di circa 10,7 miliardi di euro. La proposta mira ad acquisire tutte le azioni in circolazione, spianando così la strada alla cancellazione dalla quotazione in borsa. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda l’intera gamma di azioni ordinarie della società.

Cvc Fund ix e Groupe Bruxelles Lambert hanno lanciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria su tutte le azioni ordinarie di Recordati finalizzata al delisting. Il controvalore complessivo è di 10,7 miliardi sulla base di un corrispettivo pari a 51,29 euro per azione che incorpora un premio un premio pari a 12,891 per cento rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Recordati alla data del 25 marzo 2026, giorno in cui è stata presentata la manifestazione di interesse non vincolante da Cvc al board della casa farmaceutica. «Questa operazione è pienamente coerente con la strategia di Gbl di investire in aziende leader nei settori prioritari identificati dal gruppo -incluso l’healthcare – attraverso strutture di controllo o co-controllo e un approccio di active ownership», ha evidenziato Michal Chalaczkiewicz, Investment partner di Gbl. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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