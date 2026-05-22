Nel corso di un anno, sono state effettuate oltre 500 visite specialistiche e screening all’interno di un istituto penitenziario, coinvolgendo detenute, personale femminile e agenti di polizia penitenziaria. Il progetto si propone di offrire servizi di cura e prevenzione direttamente all’interno delle mura carcerarie, coinvolgendo le persone che lavorano e vivono in quella realtà. Le attività mirano a favorire la consapevolezza e il miglioramento delle condizioni di salute di tutti i soggetti coinvolti.

È un progetto di cura e, per molte detenute, anche di consapevolezza e rinascita personale. Oltre 500 visite specialistiche e screening in un anno a detenute, personale femminile e agenti di polizia penitenziaria. È il progetto di prevenzione oncologica “Cura oltre le mura - Percorso Inclusione Salute“, promosso da Fondazione Libellule Insieme all’interno del reparto femminile del carcere di Milano Bollate dove sono recluse 200 detenute. Obiettivi e risultati sono stati presentati ieri mattina. Il progetto nasce dalla consapevolezza che la detenzione incide profondamente sul benessere psicofisico delle donne: spesso, dopo l’ingresso in carcere, si registrano peggioramenti della salute e un progressivo abbandono della cura di sé. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cura e prevenzione oltre le mura. Cinquecento visite a detenute e agenti

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