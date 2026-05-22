Cura della Tiroide a Perugia i luminari più prestigiosi d' Italia | in Umbria malati oltre la media i casi in aumento

Sabato 23 maggio si terrà a Perugia un convegno dedicato alla cura della tiroide, intitolato “La tiroide come modello: la partecipazione dei pazienti nell’era della teranostica”. L’evento si svolgerà nella sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni e vedrà la partecipazione di alcuni tra i più qualificati esperti italiani nel settore. In Umbria, si registra un numero di casi di malattie tiroidee superiore alla media nazionale, con un trend in crescita negli ultimi anni.

“La tiroide come modello: la partecipazione dei pazienti nell’era della teranostica” è il titolo del convegno in programma sabato 23 maggio nella sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni a Perugia. Un appuntamento di grande rilievo scientifico e sociale, che affronta una delle patologie endocrine più. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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