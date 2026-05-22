Cuore le mutazioni genetiche che sfuggono agli esami | le ricerche
Recenti studi hanno evidenziato come alcune mutazioni genetiche e cicatrici sul cuore possano essere cause invisibili di arresti cardiaci improvvisi, anche in individui giovani, sportivi e apparentemente sani. Questi fattori spesso sfuggono ai controlli medici tradizionali e rappresentano un’area di ricerca ancora in evoluzione. Le ricerche si concentrano sull’identificazione di queste mutazioni e sulla loro correlazione con i danni tissutali, con l’obiettivo di migliorare le diagnosi precliniche e prevenire eventi fatali inattesi.
Alcune mutazioni genetiche e la presenza di cicatrici sul cuore possono rappresentare cause nascoste di arresti cardiaci improvvisi e finora inspiegati, anche in persone giovani, sportive e apparentemente sane. Lo dicono tre studi internazionali coordinati dalla Società italiana di cardiologia e pubblicati su Jama Cardiology, European Heart Journal e Journal of the American College of Cardiology: Heart Failure. L’approccio dei tre studi supera il tradizionale paradigma clinico, basato esclusivamente sulla frazione di eiezione, un parametro che stima la capacità del cuore di pompare sangue. Cuore, nuovi parametri per la valutazione del rischio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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