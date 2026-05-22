Cuore le mutazioni genetiche che sfuggono agli esami | le ricerche

Recenti studi hanno evidenziato come alcune mutazioni genetiche e cicatrici sul cuore possano essere cause invisibili di arresti cardiaci improvvisi, anche in individui giovani, sportivi e apparentemente sani. Questi fattori spesso sfuggono ai controlli medici tradizionali e rappresentano un’area di ricerca ancora in evoluzione. Le ricerche si concentrano sull’identificazione di queste mutazioni e sulla loro correlazione con i danni tissutali, con l’obiettivo di migliorare le diagnosi precliniche e prevenire eventi fatali inattesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui