Cultura per tutti anche a quattro zampe | a Spello i musei aprono al turismo sostenibile

A Spello, i Musei Civici hanno inaugurato una nuova apertura al pubblico che punta a un turismo più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra Agriturist Umbria, Umbria Green Holidays e la cooperativa che gestisce i musei locali, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale del territorio. L’accordo mira a valorizzare il patrimonio artistico e storico attraverso modalità di visita più consapevoli, coinvolgendo anche le persone e i loro animali domestici.

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