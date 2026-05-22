Cultura per tutti anche a quattro zampe | a Spello i musei aprono al turismo sostenibile
A Spello, i Musei Civici hanno inaugurato una nuova apertura al pubblico che punta a un turismo più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra Agriturist Umbria, Umbria Green Holidays e la cooperativa che gestisce i musei locali, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale del territorio. L’accordo mira a valorizzare il patrimonio artistico e storico attraverso modalità di visita più consapevoli, coinvolgendo anche le persone e i loro animali domestici.
Turismo sostenibile, valorizzazione del territorio e promozione del patrimonio culturale si incontrano in una nuova importante collaborazione siglata tra Agriturist Umbria, Umbria Green Holidays e la società cooperativa Orologio, gestore dei Musei Civici di Spello.L’accordo nasce con l’obiettivo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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