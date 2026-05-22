Cultura della legalità La polizia va nelle scuole

Le forze dell’ordine continuano a portare avanti iniziative nelle scuole del territorio, con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità tra gli studenti. Questa attività si inserisce in un progetto più ampio di sensibilizzazione rivolto ai giovani, con incontri e interventi mirati. Le visite e le attività nelle scuole sono periodiche e coinvolgono rappresentanti delle forze di polizia, che interagiscono con gli studenti per approfondire temi legati al rispetto delle leggi e alla sicurezza.

SPOLETO – Prosegue l’attività delle forze dell’ordine per sensibilizzare le giovani generazioni alla cultura della legalità. Gli studenti dell’istituto comprensivo Spoleto1 della sede centrale "Dante Alighieri" e della scuola "Leonardi" di Baiano, nell’ambito delle iniziative promosse dalla scuola per il contrasto al bullismo e cyber bullismo, hanno incontrato gli agenti della polizia. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di educazione alla legalità e educazione civica portato avanti dall’istituto con l’obiettivo di promuovere nei ragazzi una maggiore consapevolezza rispetto ai rischi e alle problematiche che sempre più frequentemente li coinvolgono sia nel contesto scolastico sia nell’utilizzo quotidiano delle tecnologie digitali e dei social network. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Augusta. Educazione alla legalità: la Polizia di Stato incontra gli studenti del Liceo Megara

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